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برلماني عن ترهونة يكشف تطورات الأوضاع بالمدينة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة د. محمد عامر العباني أن “المدينة تشهد اليوم السبت حالة من الهدوء الحذر في ظل استمرار الحصار وانقطاع الاتصالات والكهرباء وحرمان المدينة من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات وغاز الطهي وشح المياه”.

وبين العباني أن المدينة “تعرضت أمس لوابل من الصواريخ التي أطلقتها قوات الوفاق مستهدفة الأحياء ترهونة”.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المدينة تعرضت أمس الجمعة لوابل من القذائف التي أطلقتها قوات الوفاق على عدد من الأحياء كمناطق القصيعة، ووسط المدينة،  وسوق الجمعة المصابحة والحواتم، والعبانات، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بالإضافة لأضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين وأرزاقهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • جطاعة نواب طرابلس خونة وانذال والله سينتقم منهم،
    الجهاد ضد الغزو التركي الصهيوني
    Who you are. من تكون أنت ياعميل لكي يعتذروا لك يا زياط ، تبيع البلاد لتركيا وتريد اعتذار من عقيلة صالح يا عميل يا خاىن
    تحلم بالنصر ، الله أقوى منكم يا عملاء واقوى من تركيا الصهيونية

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