برلماني عن ترهونة يكشف تطورات الأوضاع بالمدينة

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة د. محمد عامر العباني أن “المدينة تشهد اليوم السبت حالة من الهدوء الحذر في ظل استمرار الحصار وانقطاع الاتصالات والكهرباء وحرمان المدينة من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات وغاز الطهي وشح المياه”. وبين العباني أن المدينة “تعرضت أمس لوابل من الصواريخ التي أطلقتها قوات الوفاق مستهدفة الأحياء ترهونة”. وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المدينة تعرضت أمس الجمعة لوابل من القذائف التي أطلقتها قوات الوفاق على عدد من الأحياء كمناطق القصيعة، ووسط المدينة، وسوق الجمعة المصابحة والحواتم، والعبانات، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بالإضافة لأضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين وأرزاقهم.

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