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الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن حل الأزمة الليبية يكمن في تشكيل «المجلس الوطني الانتقالي وجيش وطني مؤقت يخرج بحكومة مؤقتة والدخول في الشرعية الانتخابية»، معتبرا أن «الحل موجود».

وأضاف أن حل الأزمة لن يكون بالسلاح، وإنما بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن يكون ليبيا- ليبيا، «وهذا الحل سيتم عاجلا أم آجلا، ونحن قادرون على حل المشكلة الليبية، خاصة أننا معروفين بالوساطة، ونتسم بالحياد التام وليس لدينا حسابات»، حسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجزائر الرسمية، اليوم السبت.

وشدد تبون على أن بلاده مستعدة لمواصلة مساعدتها للشعب الليبي من أجل الخروج من أزمته، متأسفا على «الإنزلاقات الخطيرة في ليبيا خاصة في شهر رمضان الكريم»، قائلا: «أشقاؤنا الليبيين يتقاتلون ولا زال الدم الليبي يسيل وليس هناك من يعالج وباء كورونا… خراب في خراب».

وتساءل: « لماذا كل هذا، أهو من أجل السلطة، من أجل الحكم… أين هي الدولة الليبية فهي من أغنى الدول في أفريقيا»، مشيرا إلى معاناة بلاده سابقة من الدماء، «إننا كجزائريين نعرف مرارة مثل هذا الوضع فلقد سال الدم الجزائري ولا نريد أن يسيل الدم الليبي… ولا يمكن فعل اي شيء في ليبيا من دوننا».

وحذر من مواصلة الحرب وتبعاتها المدمرة، قائلا: «إذ لم تنطفئ النار فستأتي على الاخضر واليابس لليبيا ولدول الجوار ولغير الجوار».

واعتبر أن بلاده كانت «قاب قوسين أو أدنى لحل المشكل الليبي»؛ لكن هناك من رفض ذلك، «لم يتركونا فمنهم من يقول أن الجزائر إذا تمكنت من حل الازمة الليبية رجعت إلى الصفوف الاولى للدبلوماسية، أوأنها ستكون دولة خطيرة».

وأشار إلى رفض تعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مؤخرا كمبعوث أممى إلى ليبيا، وقال إن تعيينه لعمامرة كان يمكن أن يساهم في حل الأزمة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة والجزائرسيادة الرئيس تبون هل تستطيع اخراج عصابة اردوغان الاتراك +10000أرهابي داعشيفي ليبيا؟؟أشك في ذلك:

    سيادة الرئيس تبون
    ماذا تعلم عن أردوغان الذي استقبلته واحتفيت به في الجزائر ؟؟؟؟
    لقد قال في البرلمان العلني لشعبه ان ليبيا ودول شمال افريقيا كلها ميراث اجداده !!!؟؟
    والتليفزيون السوري الشقيق المحترم يذيع ذلك دائما لانهم الآن يحاربون اردوغان الاتراك الذين يحتلون الشمال السوري اقتربوا علي طردهم بإذن الله
    فما رأيك ياسيد تبون هل انك تعلم بتصريحه المعتوه هذا وهو ان ليبياو شمال افريقيا ميراث اجداده ؟؟؟
    هل سيدتك كنت تستقبل هذا الشيطان الطامع في بلاد العرب والجزائر منها
    أليس كذلك ؟!
    هل سيادتك كنت تستقبل هذا الغازي في بلدك الجزائر؟؟؟؟
    الا جابة لا
    ام ان سيادتك كنت تعلم عنه ذلك ومع ذلك استقبلت هذا الشيطان اروغان
    و هذه تعتبر مصيبة
    لانك اسقبلت من يريد احتلال بلدك الجزائر
    ان الجزائر الحرة بلد المليون شهيد لو علمت ذلك ما إستقبلت كلب مثل اردوغان
    الطامع في احتلال بلادها مع جيرانها العرب
    ام ان الجزائر الآن اصبحت جزائر أخري ؟؟؟!!
    والحلول السياسية تمت قبل ذلك بمصر وتونس والجزائر دول الجوار ولم يتم شيء
    تعلم لماذا ؟؟
    لان المجلس المجلس الرئسي الذي تم تعيينه في الصخيرات بالمغرب
    اردوغان هو الذي عينه من عصابة الاخوان والسراج ودفع الرشاوي لليبين الأغبياء مقابل اختيارهم لهذه العصابة الاخوانية وهذا السراق الذي اصله تركي خائن
    وهاج الشعب الليبي علي هذا الاختيار السيء وهذه المؤامرة ولم يعترف بهم مجلس النواب الليبي ايضا ومعهم الجيش بقيادة المشير حفتر الليبي الوطني المخلص لبلاده
    فطهر بنغازي ودرنه ومصر والعرب تدعمه كل العرب الشرفاء وطهر الجنوب الليبي
    ولم يتبق الا طرابلس العاصمة فلم يحاربها وانذر الملشيات لتسليم اسلحتها والانحراط لليبين منهم بالجيش الوطني
    ولكن السراق وعصابة الاخوان الذي يسرق بترول ليبيا ويرسله لاردوغان باستمرار
    وخشي اردوغان بأن الشعب وجيشه سيعود اليهم بترولهم الذي ينهبه اردوغان
    فعمل اتفاقية البحار المرفوضة وهي لا تكون الا مع تونس او مصر جيرانها بالبحر
    وذلك حتي يحضر جيشه والدواعش من سوريا والعراق فأردوغان الزعيم الحقي

    اردوغان هو شيطان تركي معتوه

    رد
  • Avatar يقول ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة والجزائرسيادة الرئيس تبون هل تستطيع اخراج عصابة اردوغان الاتراك +10000أرهابي داعشيفي ليبيا؟؟أشك في ذلك:

    سيادة الرئيس تبون
    ماذا تعلم عن أردوغان الذي استقبلته واحتفيت به في الجزائر ؟؟؟؟
    لقد قال في البرلمان العلني لشعبه ان ليبيا ودول شمال افريقيا كلها ميراث اجداده !!!؟؟
    والتليفزيون السوري الشقيق المحترم يذيع ذلك دائما لانهم الآن يحاربون اردوغان الاتراك الذين يحتلون الشمال السوري اقتربوا علي طردهم بإذن الله
    فما رأيك ياسيد تبون هل انك تعلم بتصريحه المعتوه هذا وهو ان ليبياو شمال افريقيا ميراث اجداده ؟؟؟
    هل سيدتك كنت تستقبل هذا الشيطان الطامع في بلاد العرب والجزائر منها
    أليس كذلك ؟!
    هل سيادتك كنت تستقبل هذا الغازي في بلدك الجزائر؟؟؟؟
    الا جابة لا
    ام ان سيادتك كنت تعلم عنه ذلك ومع ذلك استقبلت هذا الشيطان اروغان
    و هذه تعتبر مصيبة
    لانك اسقبلت من يريد احتلال بلدك الجزائر
    ان الجزائر الحرة بلد المليون شهيد لو علمت ذلك ما إستقبلت كلب مثل اردوغان
    الطامع في احتلال بلادها مع جيرانها العرب
    ام ان الجزائر الآن اصبحت جزائر أخري ؟؟؟!!
    والحلول السياسية تمت قبل ذلك بمصر وتونس والجزائر دول الجوار ولم يتم شيء
    تعلم لماذا ؟؟
    لان المجلس المجلس الرئسي الذي تم تعيينه في الصخيرات بالمغرب
    اردوغان هو الذي عينه من عصابة الاخوان والسراج ودفع الرشاوي لليبين الأغبياء مقابل اختيارهم لهذه العصابة الاخوانية وهذا السراق الذي اصله تركي خائن
    وهاج الشعب الليبي علي هذا الاختيار السيء وهذه المؤامرة ولم يعترف بهم مجلس النواب الليبي ايضا ومعهم الجيش بقيادة المشير حفتر الليبي الوطني المخلص لبلاده
    فطهر بنغازي ودرنه ومصر والعرب تدعمه كل العرب الشرفاء وطهر الجنوب الليبي
    ولم يتبق الا طرابلس العاصمة فلم يحاربها وانذر الملشيات لتسليم اسلحتها والانحراط لليبين منهم بالجيش الوطني
    ولكن السراق وعصابة الاخوان الذي يسرق بترول ليبيا ويرسله لاردوغان باستمرار
    وخشي اردوغان بأن الشعب وجيشه سيعود اليهم بترولهم الذي ينهبه اردوغان
    فعمل اتفاقية البحار المرفوضة وهي لا تكون الا مع تونس او مصر جيرانها بالبحر
    وذلك حتي يحضر جيشه والدواعش من سوريا والعراق فأردوغان الزعيم الحقيقي
    فأرسل جنوده الاتراك وكذلك الدواش وازال يرسلهم الي الآن بالرغم من اتفاق برلين بعدم ارسال ارهابيين
    ولكن اردوغان ياسيد تبون يريد ان يحافظ علي حلمه الذي بدأ بتحقيقه منذ عين بالصخيرات عصابة الاخوان برئاسة السراق لاموال ليبيا وتحويلها بحسابات اللص اردوغان باستمرار
    ولكن هيهات هيهات ليبيا بشعبها وجيشها وقائدها الوفي سيادة المشير خليفة بن جاسم حفتر ومعهم العرب الشرفاء سيخرجون هذا الحرامي اردوغان وعصابة الاخوان والارهابيين الدواعش الذين وصل عددهم ل10000 ارهابي
    من ليبيا باذن الله
    فهل تقف تتفرج واردوغان يحتل ليبيا؟؟
    ويفول شمال افريقيا ميراث اجدادي؟؟
    هل تستمر اتفاقاتك التجارية والدبلوماسية مع لص كهذا ؟؟؟
    يريد ان يحتل ليبيا ثم با ق دول افريقيا
    وأستقبله ؟؟؟؟
    ارجو ان تكون الصورة وضحت لشعب الجزائر الشقيق

    اردوغان هو شيطان تركي معتوه

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