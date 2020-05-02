الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن حل الأزمة الليبية يكمن في تشكيل «المجلس الوطني الانتقالي وجيش وطني مؤقت يخرج بحكومة مؤقتة والدخول في الشرعية الانتخابية»، معتبرا أن «الحل موجود».

وأضاف أن حل الأزمة لن يكون بالسلاح، وإنما بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن يكون ليبيا- ليبيا، «وهذا الحل سيتم عاجلا أم آجلا، ونحن قادرون على حل المشكلة الليبية، خاصة أننا معروفين بالوساطة، ونتسم بالحياد التام وليس لدينا حسابات»، حسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجزائر الرسمية، اليوم السبت.

وشدد تبون على أن بلاده مستعدة لمواصلة مساعدتها للشعب الليبي من أجل الخروج من أزمته، متأسفا على «الإنزلاقات الخطيرة في ليبيا خاصة في شهر رمضان الكريم»، قائلا: «أشقاؤنا الليبيين يتقاتلون ولا زال الدم الليبي يسيل وليس هناك من يعالج وباء كورونا… خراب في خراب».

وتساءل: « لماذا كل هذا، أهو من أجل السلطة، من أجل الحكم… أين هي الدولة الليبية فهي من أغنى الدول في أفريقيا»، مشيرا إلى معاناة بلاده سابقة من الدماء، «إننا كجزائريين نعرف مرارة مثل هذا الوضع فلقد سال الدم الجزائري ولا نريد أن يسيل الدم الليبي… ولا يمكن فعل اي شيء في ليبيا من دوننا».

وحذر من مواصلة الحرب وتبعاتها المدمرة، قائلا: «إذ لم تنطفئ النار فستأتي على الاخضر واليابس لليبيا ولدول الجوار ولغير الجوار».

واعتبر أن بلاده كانت «قاب قوسين أو أدنى لحل المشكل الليبي»؛ لكن هناك من رفض ذلك، «لم يتركونا فمنهم من يقول أن الجزائر إذا تمكنت من حل الازمة الليبية رجعت إلى الصفوف الاولى للدبلوماسية، أوأنها ستكون دولة خطيرة».

وأشار إلى رفض تعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مؤخرا كمبعوث أممى إلى ليبيا، وقال إن تعيينه لعمامرة كان يمكن أن يساهم في حل الأزمة.

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