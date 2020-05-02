

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

02 May, 2020

يخضع حوالي 2000 مواطن ليبي للحجر الصحي الاجباري في 3 نزل بمدينة جرجيس من ولاية مدنين، وذلك بقرار من قنصلية بلدهم في تونس بتجميع العالقين في تونس ومغاددرتهم إلى ليبيا بعد إتمام فترة الحجر.

وقال علي السالمي أحد اعضاء الفريق المكلف بمتابعتهم ،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ،إنّهم سيخصعون يوم الاثنين المقبل الى التحاليل في إطار عملية تقصي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال رئيس بلدية جرجيس، مكي لعريض، إن الأشقاء الليبيين مرحب بهم في تونس، غير أنهم ملزمون باحترام الحجر الصحي طيلة 14 يوم و مع اتمامها لهم حق المغادرة والعودة الى ليبيا لقضاء عيد الفطر بين أهلهم.