«الوطني للأمراض» يعلن نتائج فحص 58 حالة مشتبه في إصابتها بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم السبت الموافق 2 مايو 58 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز في بيانه اليومي رقم 55 أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا، موضحا أن من بين العينات السالبة، 4 حالات قد تماثلت للشفاء (حالة أساسية، و 3 مخالطين).

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم (54) أمس، استلام المختبر المرجعي لصحة المجتمع (148) عينة، وعقب الفحص المختبري تبين خلوهم جميعا من فيروس كورونا، وإيجابية عدد (2) عينة من المخالطين.

وأوضح بيان المركز، أنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنه بعد ستة أيام من إعلان المركز الوطني لفحص الحالات المصابة، تظهر حالتين إيجابيتين، وبذلك ارتفع حجم الإصابات إلى 63 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وثلاث حالات وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد في ليبيا حتى اليوم.