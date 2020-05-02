عقوب يطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

بنغازي-العنوان

طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب، المواطنين بضرورة عدم زيارة أفراد العائلة والأقارب الذين عادوا من الخارج في أماكن الإقامة المخصصة لهم بالحجر الصحي.

ودعا عقوب في تصريح صحفي الجمعة، المواطنين بالتقيد والالتزام الصارم بالإجراءات المطروحة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنّ الحالة الوبائية في

ليبيا متحكَّم فيها بفضل الحجر الصحي، ووعي المواطنين الملتزمين بتدابير السلامة الصحية.

وأكد عقوب أن العائدين من الخارج يخضعون للحجر الصحي فور وصولهم بحسب كل بلدية، في إطار خطة الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي قد يضاعف من احتمال نقل العدوى إلى الآخرين أو التقاط الفيروس إذا لم تحترم معايير.