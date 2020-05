الوطني لمكافحة الأمراض يعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا و شفاء 4 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم إجراء الفحص المختبري لـ 58 عينة وتبين خلوها من الفيروس.

وأشار المكتب إلى أنه تبين تماثل أربعة حالات إلي الشفاء من المصابين بالفيروس ضمن العينات التي تم فحصها.

