بعد إعادة المهاجرين إلى ليبيا .. مالطا: لم ننتهك القانون الدولي

اعترف

رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، السبت، بأن بلاده أعادت مهاجرين عثرت عليهم وسط البحر

إلى ليبيا .

وأوضح

أبيلا، في تصريحات صحفية، أن حكومته أرسلت قاربا خاصا لنقل المهاجرين إلى ميناء مفتوح،

معتبرا أن تلك العلمية لا تعد انتهاكاً للقانون الدولي أو إعادة قسرية، وإنما

الهدف منها هو إنقاذ الأرواح .

ويذكر

أن المنظمة الدولية للهجرة، قد قالت في وقت سابق إن 51 شخصا أعيدوا إلى ليبيا في تلك

العملية وبالرغم من تحذيراتها بخصوص معاناة المهاجرين ومحاولاتها إيجاد حلول لهم ورفض

الدول استقبالهم، فيما تظل معاناة المهاجرين قائمة ولا حلول لها.

