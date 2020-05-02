الحاسي: نتائج تحاليل الحالات الـ 13 الأخيرة سالبة

قال المتحدث باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا أحمد الحاسي إن معمل كوفيد تسعة عشر استقبل ثلاث عشرة حالة اشتباه بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ونتائجها كانت سالبة.

وقال الحاسي في الإيجاز الصحفي للجنة أمس إن إجمالي ما استقبله معمل كوفيد تسعة عشر في الكويفية، ومركز بنغازي الطبي من عينات بلغ أربعمئة وثلاث عشرة عينة، كلها كانت سالبة.

كما أوضح أن فرق الرصد أكملت سحب ثمانيمئة وإحدى وتسعين عينة من المواطنين الذين دخلوا من منفذ امساعد البري، كما تم تدريب فرق من امساعد وطبرق والبردي على سحب العينات، وسيفتتح معمل في المنفذ خلال الأيام المقبلة مع دخول أعداد أخرى من المواطنين العالقين في جمهورية مصر.

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