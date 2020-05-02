مكافحة الامراض يكشف نتائج 58 عينة اشتباه بكورونا ويعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 58 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم السبت الموافق 2 مايو عدد (58) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من بين العينات السالبة، 4 حالات قد تماثلت للشفاء ( حالة أساسية، و 3 مخالطين).

وكانت عدد حالات الاصابة في ليبيا قد ارتفعت إلى 63 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 22 حالة، وتوفيت 3 حالات.

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