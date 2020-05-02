لجنة مكافحة كورونا بمصراتة تنتظر نتائج 8 حالات اشتباه

أعلنت لجنة مكافحة كورونا بمصراتة، فحص ثماني حالات مشتبه في إصابتها بكورونا.

وقالت اللجنة في إيجاز لها اليوم إن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على ست حالات اثنتان منها للطاقم الطبي بالمركز، مشيرا إلى أن جميع الحالات تم تحويلها لفريق الرصد والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية، وإرسالها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضافت أن مركز شهداء المقاصبة قام بالكشف على حالتين، إحداهما لا تعاني من أعراض كورونا، والأخرى تم تحويلها لفريق الرصد لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفي انتظار نتائج التحاليل.

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