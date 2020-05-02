“أبو زعكوك”:  أطالب عقيلة صالح بالاعتذار رسميا عن دعم “حفتر”

طالب عضو مجلس النواب المنشق علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بقوله المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس الذين وصفهم بالموالين له بالاعتذار عن دعمهم الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر.

وزعم زعكوك، خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما”، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإعلامية، بقوله: “بدأنا نشعر أن الخط الأقرب للمدنية هو خط عقيلة صالح الذي أيد حرب حفتر على طرابلس ومعه مجموعة من النواب ونقول لهم جميعاً يجب الإعتذار رسيماً عن هذا لأن ما فعلتموه اعطيتم الشرعية لحفتر لدمار عاصمتنا والعديد من اماكن ليبيا تحت ستار الشرعية التي اعطتموه إياها”.

وواصل زعمه، قائلا: “إن هناك صراع في المنطقة الشرقية بين من وصفهم بـ”بقايا الشكل السياسي الديبلوماسي” من مجلس النواب وحكومة الثني وبين من وصفه بـ”المتمرد على الشرعية حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

وادعى “بوزعكوك” بقوله أن حفتر الآن أصبح يبحث عن نوع من البراح أو الوقت حتى يضمن لنفسه مكان في الخارطة السياسية في ليبيا، خروج عقيلة صالح في مبادرة اعتبرها خارجة عن نطاق تفكير حفتر وان الإتفاق السياسي بين الطرفين بدأ يتشقق.

واختتم بقوله أرى أن المستشار صالح بدأ يبحث عن مكان لنفسه في المشهد بدليل اتصالاته مع المسؤولين الروس وغيرهم ليكون له دور في المستقبل والحوار السياسي بين الأطراف الليبية.