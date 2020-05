أعلنت مصادر صحفية،السبت، أن السلطات التركية ألقت القبض على صحفي خامس في قضية مقتل ضباط جهاز الاستخبارات في ليبيا، مشيره إلى أن القضية بدأت خلال شهر فبراير الماضي عندما نشر عدد من المواقع الإخبارية أن عناصر من جهاز الاستخبارات التركية قتلوا خلال مواجهات مسلحة في ليبيا، وتم دفنهم سرا بعد عودة جثامينهم إلى تركيا.

وأوضحت المصادر أنه تم إصدار مذكرة ضبط وإحضار للكاتب الصحافي في جريدة “بيرجون” المعارضة، إرك أجارير، في القضية ألقي فيها القبض على 3 صحافيين من موقع “OdaTV” وصحافي من جريدة “يني تشاغ”، ليصبح عدد المتهمين في القضية 5 صحافيين حتي الآن.

وأشارت المصادر إلى أن التهم الموجهة إلى الصحفيين الأتراك هي إفشاء مستندات ومعلومات خاصة بأنشطة استخباراتية، وفقًا للمادة 27 من قانون خدمات الاستخبارات ومؤسسة الاستخبارات الوطنية، بعدما كشفوا هوية الضباط الأتراك المقتولين في عمليات عسكرية في ليبيا.

ويذكر أن الرئيس التركي رجب أردوغان، اعترف في فبراير الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا.

The post السلطات التركية تحقق مع خمسة صحفيين في قضية كشف هوية ضباط مخابرات قتلوا في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24