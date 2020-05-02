الجيش ينفي سيطرة قوات الوفاق على معسكر حمزة

نفى عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني المنذر الخرطوش، تقدم قوات الوفاق والمرتزقة السوريين إلى معسكر حمزة، أو حتى محيط خزانات النفط في طريق المطار

وأوضح الخرطوش في تصريحه، أن وحدات الجيش نجحت في صد هجوم قوات الوفاق في محور المشروع، واستحوذت على مدرعتين تركيتين نوع كيربي وفورد، من قوات الوفاق، بعد الهجوم.

وكانت قوات الوفاق قد حاولت عدة مرات الهجوم على مواقع الجيش الوطني، ضمن محاولاتها للسيطرة على المناطق التي تعتبر حيوية ومهمة، دون أن تحقق أي هدف من محاولاتها.

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