اخبار ليبيا الان

الجيش ينفي سيطرة قوات الوفاق على معسكر حمزة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني المنذر الخرطوش، تقدم قوات الوفاق والمرتزقة السوريين إلى معسكر حمزة، أو حتى محيط خزانات النفط في طريق المطار

وأوضح الخرطوش في تصريحه، أن وحدات الجيش نجحت في صد هجوم قوات الوفاق في محور المشروع، واستحوذت على مدرعتين تركيتين نوع كيربي وفورد، من قوات الوفاق، بعد الهجوم.

وكانت قوات الوفاق قد حاولت عدة مرات الهجوم على مواقع الجيش الوطني، ضمن محاولاتها للسيطرة على المناطق التي تعتبر حيوية ومهمة، دون أن تحقق أي هدف من محاولاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • زيدوا جيشنا اضغطوا علي شذاذا الأفاق فلن يفلحوا لأن رأسمالهم الكذب ومن كان رأسماله الكذب فهي الدليل علي قرب نهايته

    رد

  • المهم غنم واحدة لميس وواحدة صرصورة من المرتزقة واعجبنى الفيديو الذى ظهر فيه المرتزقة السوريين مغرورين ومعاهم الاربيجه وفجأة نزلت عليهم قذيفة من الجيش بدقة على باب السكن رايناهم بعدها جيف تحت الركام والمصابين يصرخون طلبا للنجدة ولكن ما يحيرنى الهدوء التام والالتزام بالهدنة شرق مصراته !!!

    رد