لجنة مكافحة «كورونا» في بنغازي تتفقد مواقع الحجر المخصصة للعالقين

زار مدير إدارة الخدمات الصحية في بنغازي وعضو لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» المستجد، ناصر مختار الكاديكي، اليوم السبت، مواقع الحجر الصحي المخصصة لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج، بهدف الاطلاع على الأوضاع بشكل عام.

وإلى جانب تفقد مواقع الحجر الصحي، هدفت زيارة الكاديكي التي رافقه خلالها، رئيس الخطة الأمنية المشتركة، المقدم جمال العمامي، ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، إلى إحالة تقرير مفصل عن مواقع الحجر الصحي إلى رئيس لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا»، حسب بيان لغرفة الرصد والتقصي في بنغازي.

اقرأ أيضا وصول الدفعة الثانية من أبناء شحات العالقين في مصر إلى منفذ امساعد

وأشار البيان إلى تجهيز الخدمات الصحية بنغازي نقطة مراقبة صحية داخل مقر الحجر وتكليف طاقم طبي بها، فيما أكد مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، وجود نقطة مراقبة صحية في كل موقع حجر لمتابعة الأوضاع الصحية للنزلاء ومتابعة الوضع الصحي العام تحت إشراف الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي.

ويتوالى وصول العالقين إلى مناطق سيطرة الحكومة الموقتة، حيث أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، عبدالمنعم أسويكر، الأحد الماضي، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر، كما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الثلاثاء الماضي، وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في مصر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا