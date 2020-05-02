ديوان المحاسبة: استيراد مواد معقمة “مجهولة المصدر” لمكافحة كورونا

كشف ديوان المحاسبة التابع للحكومة الليبية مخالفات جسيمة عند توريد مطهرات ومستلزمات لمكافحة جائحة كورونا.

وقال الديوان إنَّ اللجنة المشكلة بالقرار رقم 54 لسنة 2019 بشأن توفير الاحتياجات والخدمات في الحالات الطارئة والعاجلة، قامت بتوريد كميات من الاحتياجات اللازم توفيرها لمكافحة جائحة كورونا، لاستعمالها في حملات الرش، إلا أن ما تم استيراده والمتمثل في مبيد دلتامترين تبين عدم صلاحيته وفعاليته وفقا لتقرير مركز المختار للبحوث والاستشارات والتدريب بجامعة عمر المختار الصادر في 14 أبريل الماضي.

وأشار الديوان إلى أن المبيد تمت تعبئته في عبوات غير صالحة لحفظ هذا النوع من المواد، وتم طباعة اسم المبيد بملصق على العبوة فضلا عن أنها غير محكمة الإغلاق، كما أن التوريد تم بالمخالفة للقانون رقم 15 لسنة 2003 بشأن حماية وتحسين البيئة، حيث لم يتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة والتي يجب الحصول عليها أولا.

وقال الديوان في رسالته إن العبوات لم تحمل اسم الشركة المصنعة أو بلد المنشأ بما يكفل التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، عدا عن قيام اللجنة بتوريد كميات من المعطرات والمطهرات غير المتعلقة بحملة الرش والمكافحة لفيروس كورونا.

وطالب الديوان رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني بالعمل على التدخل العاجل لإصلاح ومعالجة هذه المخالفات ومحاسبة مرتكبيها بشكل عاجل وإخطار الديوان بالإجراءات المتخذة في هذا الملف.

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