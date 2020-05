قال أحد أعضاء الفريق المكلف بمتابعة المواطنين العالقين في تونس على السالمي، السبت، إن ما يقرب من 2000 مواطن ليبي يخضعون للحجر الصحي الاجباري في ثلاثة فنادق بمدينة جرجيس من ولاية مدنين بتونس.

وأوضح السالمي في تصريحات صحفية، أن تم حجر المواطنين بناءا على قرار من القنصلية الليبية في تونس استعدادا لمغادرتهم إلى ليبيا بعد إتمام فترة الحجر، مشيرا إلى إنّهم سيخصعون يوم الاثنين المقبل الى التحاليل في إطار عملية الكشف عن فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد رئيس بلدية جرجيس مكي لعريض، أن الأشقاء الليبيين مرحب بهم في تونس، غير أنهم ملتزمون باحترام الحجر الصحي طيلة 14 يوم و مع اتمامها لهم حق المغادرة والعودة الى ليبيا لقضاء عيد الفطر بين أهلهم.

The post السالمي : 2000 مواطن يخضعون للحجر الصحي في تونس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24