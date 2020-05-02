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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 May, 2020

تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبي ،اليوم السبت ،من إسقاط طائرة مسيرة تركية ” TB2 “ ،بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة ،وقد سقطت في باحة منزل لمواطن أربع شوارع الغزال في منطقة عرادة بطرابلس.

ومنذ اندلاع المعارك في العاصمة طرابلس تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة من إسقاط عدد كبير من الطائرات التركية المسيرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي ، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وتقوم بإسقاطها.

وكانت الدفاعات الجوية بالجيش الليبي ،أعلنت في وقت سابق ،إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية “بيرقدار” أثناء محاولاتها استهداف تمركزات قوات الجيش في أكثر من موقع في أقل من 24 ساعة.