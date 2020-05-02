برلماني يكشف حقيقة وجود خلاف بين قيادة الجيش ومجلس النواب

نفى عضو مجلس النواب فرج الشلوي ما تردد من أنباء بشأن وجود خلاف بين مجلس النواب وقيادة الجيش الليبي.

وقال الشلوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه لا يوجد خلاف بين مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر مؤكدا أن إعلان خروجه من اتفاق الصخيرات السياسي، وقبوله إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد سيعود بنتائج إيجابية على الشعب الليبي.

وأشار إلى أن إعلان حفتر سيؤدي لتحريك المياه الراكدة في البلاد وإنهاء الاتفاق السياسي الذي لم يعود بنتائج إيجابية على البلاد كما سيضع حدا لتدفق مرتزقة أردوغان إلى الغرب الليبي.

وشدد الشلوي على أن المؤسسة العسكرية لا غنى لها عن البلالمان وكذلك البرلمان لا يستغني عن الجيش الليبي.