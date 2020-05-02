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برلماني يكشف حقيقة وجود خلاف بين قيادة الجيش ومجلس النواب

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

02 May, 2020

نفى عضو مجلس النواب فرج الشلوي ما تردد من أنباء بشأن وجود خلاف بين مجلس النواب وقيادة الجيش الليبي.

وقال الشلوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه لا يوجد خلاف بين مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر مؤكدا أن إعلان خروجه من اتفاق الصخيرات السياسي، وقبوله إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد سيعود بنتائج إيجابية على الشعب الليبي.

وأشار إلى أن إعلان حفتر سيؤدي لتحريك المياه الراكدة في البلاد وإنهاء الاتفاق السياسي الذي لم يعود بنتائج إيجابية على البلاد كما سيضع حدا لتدفق مرتزقة أردوغان إلى الغرب الليبي.

وشدد الشلوي على أن المؤسسة العسكرية لا غنى لها عن البلالمان وكذلك البرلمان لا يستغني عن الجيش الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الاتفاق السياسى مات ذاتيا طبقا لبنود الاتفاق نفسه رغم عدم تنفيذ باقى البنود وكل مافعله المشير دفن الميت فى جنازة شعبية وعسكرية كبيرة واعاد السلطة التنفيذية لرئيس مجلس النواب المعترف به دوليا وشعبيا فهو القائد الاعلى للجيش الوطنى لانه اعلى سلطة منتخبة فى البلاد منتخب من نواب منتخبين من الشعب وبالتالى فهو كبير العائلة رغم انف الجميع بما فيهم المجتمع الدولى اذا كان يؤمن بالديمقراطية فهل ترضى اى دولة كبرى ان يحكمها رئيس رفضه نواب الشعب ونتجاهل رئيس اختاره نواب الشعب شئ لا يصدقه عقل ولكن للاسف الاعلام الاخوانى الصهيونى يضلل العالم لهذا اتمنى ان يخرج المستشار عقيلة صالح فى مؤتمر صحفى عالمى عبر الفديوكنفرنس يوضح فيه الموقف السياسى فى ليبيا على النحو التالى من واقع تعلمى السياسة على يد القصير المكير الذى دوخ السادات اخر ايامه وجهله يعترف بانه افلت من قانون حماية القيم من العيب الذى فصله له مخصوص ونسى انه استاذ فى القانون وكنت معجب جدا باسلوبه فى الكتابة بصحيفة الشعب الى ان صدمنى عندما قابلته واجها لوجه وتكلمت معه ونحن الشاى وقال يبدوا ان كل ما كنت اكتبه يفيد الحكومة ويفضفض عن الناس ويمنعهم من القيام بثورة كان هذا عام 1992 وقبل ان يضع دستور مصرى معروف باسمه دستور محمد حلمى مراد توافقت عليه كل القوى السياسية فى مصر وقدمته عام 1992 الى حسنى مبارك واعلن فى مؤتمر صحفى عالمى ووقع عليه رئيس حزب العمل ابراهبم شكرى وعن الاخوان مرشدهم حامد ابوالنصر وعن الناصريين داود وعن التجمع خالد محى الدين وعن الوفد فؤاد الدين سراج وعندما سقط حسنى مبارك ووصلت المعارضة للسلطة لم ينفذوه رغم ان المادة الثانية تلبى طلب السلفيين حيث تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وليس مبادى الشريعة كما هو فى الدستور الحالى

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  • يخرج المستشار عقيلة صالح ويقول ان اعلان المشير جاء فى وقت لا يعرف فيه المجتمع الدولى حقيقة ما يحدث فى ليبيا حيث عاد للشعب ليطلب رايه فكان جواب الشارع متوافقا مع قرار الشراع فى البرلمان والشرعية الدستورية وعلى المجتمع الدولى ان يحترم ارادة الشعب الليبى طالما ان يعترف بشرعية مجلس النواب فكيف يحرم المجلس من حقوقه مثل باقى دول العالم فى منح او حجب الثقة عن الحكومة وهو رفض حكومة الوفاق مرتين قبل انتهاء صلاحية الاتفاق وموت الصخيرات سريريا حتى شيعت جنازته شعبيا يوم 27 ابريل الماضى ولاعزاء للخوان ولالاردوغان وسقط مجلس الدولة وهو استشارى فقط مع سقوط الصخيرات ولم يبقى شرعى الا مجلس النواب والجيش الوطنى الذى نشأ بقرار من البرلمان والحكومة المؤقتة وهى اخر حكومة نالت ثقة مجلس النواب وعلى العالم تمكينها من اداء عملها وبس

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