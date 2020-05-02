سقوط طائرة تركية مسيرة على منزل أحد المواطنين في «عرادة»

سقطت طائرة تركية مسيرة، من طراز “بيرقدار TB 2″ وذخائرها على منزل أحد المواطنين بمنطقة عرادة جنوب قاعدة معيتيقة الجوية، وفق شهادات شهود عيان، ولم يتسن للصحيفة معرفة إن كانت الطائرة سقطت بصاروخ موجه من وسائط الدفاع الجوي الليبي أو أنها وقعت بفعل استخدام للجيش لتقنية التشويش على الطيران المسير أو أنها هوت نتيجة لخلل فني.

وشككت مصادر عسكرية، في ضعف أنظمة تشغيل الطائرة المسيرة، وقالت لـ”الساعة 24” إنها طائرات ضعيفة بأنظمة تشغيل سيئة للغاية، فيما وصفها الكاتب العربي محمد موسى، بـ”العصافير الشاردة”، لضعف قوتها الحربية، في وقت تبيع فيه تركيا الواحدة بـ5 ملايين دولار.

يأتي ذلك بعد أيام من إسقاط طائرة تركية مسيرة، في “بني وليد”، وذلك بعد قصف نفذته الطائرات التركية، بحق سيارات وأطقم إسعاف في المنطقة، علاوةً على تدمير شاحنة مواد غذائية، بمنطقة وادي دينار، وذلك في خرق واضح للهدنة التي قبلتها القيادة العامة لأغراض إنسانية متمثلة في إفساح الطريق لمكافحة فيروس كورونا.

وسبق أن نجحت منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية، قبل أيام أيضاً من إسقاط طائرة مسيرة تركية، كانت تستهدف مقرات للجيش بمدينة ترهونة.