العباني : حالة من الهدوء الحذر تسود مدينة ترهونة

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني،السبت، أن مدينة ترهونة تشهد اليوم حالة من الهدوء الحذر.

وأشار العباني في تصريحات صحفية، إلى إن المدينة تعرضت أمس الجمعة لوابل من القذائف التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة على عدد من الأحياء كمناطق القصيعة، ووسط المدينة، وسوق الجمعة المصابحة والحواتم، والعبانات، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بالإضافة لأضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين وأرزاقهم.

