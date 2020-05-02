“المرابطون والأشراف”: مستعدون لقتال القوات التركية والمرتزقة

أبدى رئيس المجلس الأعلى لقبائل “المرابطون والأشراف” في ليبيا اللواء صالح رجب المسماري، استعداد القبائل الليبية، لقتال القوات التركية في ليبيا، والتي تضم في صفوفها مرتزقة سوريين، يقاتلون مع قوات الوفاق ضد الجيش الوطني.

وأشار المسماري في تصريحه لموقع “العين الإخبارية”، إلى أن القبائل في ليبيا، قد تلجأ لتجنيد كافة شبابها، وشيوخها، لمساندة الجيش، في حال استمر التدخل التركي في ليبيا، مضيفا أن قبائل “المرابطون والأشراف” يشكلون ثلثي سكان ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل “المرابطون والأشراف” في ليبيا، أن الجيوش العربية في المنطقة، تتعرض إلى هجمة شرسة، تقودها دول لها أطماع استعمارية، لضرب الجيوش ومحاولة تدميرها.

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