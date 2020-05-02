الإعلام الحربي : إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة عرادة بطرابلس

أعلنت
شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، السبت، إسقاط طائرة تركية مسيرة، مؤكدة أنها سقطت
فى أحدى منازل المواطنين بمنطقة الحارات عرادة جنوب قاعدة معيتيقة الجوية .
وأوضحت
الشعبة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “، أن منصات
الدفاع الجوي رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة ونجحت
فى إسقاطها.
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