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الإعلام الحربي : إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة عرادة بطرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت
شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، السبت، إسقاط طائرة تركية مسيرة، مؤكدة أنها سقطت
فى أحدى منازل المواطنين بمنطقة الحارات عرادة جنوب قاعدة معيتيقة الجوية  .

وأوضحت
الشعبة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “، أن منصات
الدفاع الجوي رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة ونجحت
فى إسقاطها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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