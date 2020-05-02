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دغيم: أرحب بالتظاهرات السلمية في بنغازي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

02 May, 2020

رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم بالتظاهرات السلمية التي خرجت في مدينة بنغازي دعما لتفويض القيادة العامة للجيش بتولي إدارة الأمور في ليبيا.

ونفى دغيم في تسجيل مصور خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه ما تردد من أنباء حول التحاقه بمجلس النواب الموازي في العاصمة طرابلس مؤكدا أن هذه الأنباء دفعت البعض إلى الترحيب ودفعت آخرين إلى التوعد بسبب التظليل الإعلامي.

وأكد دغيم أن المظاهرات التي خرجت في بنغازي تترجم ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير السلمي عن آراءهم.

وكان دغيم ورحب رحب في بيان له “بتفسير القيادة العامة للجيش لمبادرتها” معتبرا أنها “أزالت أي لبس وقطعت الطريق على المتربصين بوحدة الصف والخندق الواحد جيشا وحكومة وبرلمانا وشعبا”.

وأكد دغيم أن “مجلس النواب ألغى مصادقته على الاتفاق السياسي منذ جلسة 1/1/2020 بمدينة بنغازي” مع التأكيد أن “ذلك لن يلغي حقيقة أنه قرار دولي ملزم”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الشعب خرج لتشييع جنازة المرحوم اتفاق الصخيرات التى مات سريريا منذ عامين حتى استخرج اامشير له تصريح الدفن والمرحوم له ابنين ماتوا معه فى الحدث واحد اسمه المجلس الرئاسى مات منذ استقالة 4 منه وغاب التوتفق والابن الثانى المرحوم مجلس الدولة الخرفانى مجلس شيطانى ملعون يعمل لحساب قطرائيل وبعد وفاة المرحوم عادت السلطة لرئيس مجلس النواب ليدير البلاد لتفويض شعبى المؤسسة العسكرية وهو قائدها الاعلى وبالطبع المشير لن يشارك فى رئاسة الفترة الانتقالية حتى يحق له الترشح للرئاسة وفوزه مضمون عبر الصندوق لما يتمتع به من شعبية جارفة

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  • من سبها نقول لكم ان الخونة بمدينة سبها يريدوا التهريب والفوضى. سبها تحتاج التنقية من العصابات التشادية..
    الذين أعلنوا انهم مع الوفاق هم مجموعات تشادية إجرامية،،،
    ،،،،،،،
    جطاعة نواب طرابلس خونة
    Who you are. من تكون أنت ياعميل لكي يعتذروا لك رجال برقة يا زياط ، تبيع البلاد لتركيا وتريد اعتذار من عقيلة صالح يا عميل يا خاىن
    تحلم بالنصر ، الله أقوى منكم يا عملاء واقوى من تركيا الصهيونية

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