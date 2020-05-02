دغيم: أرحب بالتظاهرات السلمية في بنغازي

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

02 May, 2020

رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم بالتظاهرات السلمية التي خرجت في مدينة بنغازي دعما لتفويض القيادة العامة للجيش بتولي إدارة الأمور في ليبيا.

ونفى دغيم في تسجيل مصور خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه ما تردد من أنباء حول التحاقه بمجلس النواب الموازي في العاصمة طرابلس مؤكدا أن هذه الأنباء دفعت البعض إلى الترحيب ودفعت آخرين إلى التوعد بسبب التظليل الإعلامي.

وأكد دغيم أن المظاهرات التي خرجت في بنغازي تترجم ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير السلمي عن آراءهم.

وكان دغيم ورحب رحب في بيان له “بتفسير القيادة العامة للجيش لمبادرتها” معتبرا أنها “أزالت أي لبس وقطعت الطريق على المتربصين بوحدة الصف والخندق الواحد جيشا وحكومة وبرلمانا وشعبا”.

وأكد دغيم أن “مجلس النواب ألغى مصادقته على الاتفاق السياسي منذ جلسة 1/1/2020 بمدينة بنغازي” مع التأكيد أن “ذلك لن يلغي حقيقة أنه قرار دولي ملزم”.