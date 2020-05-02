«خارجية الحكومة الليبية» توجه رسالة للعالم عبر نشر اعترافات المرتزقة السوريين

أعادت الإدارة العامة للإعلام الخارجي، بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، بث تحقيقات أذاعتها شعبة الإعلام الحربي في وقت سابق، مع مرتزقة سوريين مدعومين من تركيا، للقتال مع مليشيات حكومة الوفاق، في طرابلس، وذلك على صفحتها بـ”فيسبوك” بغرض فضح التورط التركي في دعم مليشيات مسلحة بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، القاضية بحظر التسليح في ليبيا.

وفي الفيديو الذي أعادت بثه الإدارة العامة للإعلام الخارجي، بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، تحدث المرتزق السوري المدعو محمد عيدان اسعد، التابع لما يعرف بـ “جيش النخبة التركي”، عن عملية نقله من حوركلس إلى غازي عنتاب من ثم إلى إسطنبول و بعدها إلى مطار مصراتة ليتم نقلهم إلى جبهات القتال في طرابلس ضد القوات المسلحة الليبية.