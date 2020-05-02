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«خارجية الحكومة الليبية» توجه رسالة للعالم عبر نشر اعترافات المرتزقة السوريين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعادت الإدارة العامة للإعلام الخارجي، بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، بث تحقيقات أذاعتها شعبة الإعلام الحربي في وقت سابق، مع مرتزقة سوريين مدعومين من تركيا، للقتال مع مليشيات حكومة الوفاق، في طرابلس، وذلك على صفحتها بـ”فيسبوك” بغرض فضح التورط التركي في دعم مليشيات مسلحة بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، القاضية بحظر التسليح في ليبيا.

وفي الفيديو الذي أعادت بثه الإدارة العامة للإعلام الخارجي، بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، تحدث المرتزق السوري المدعو محمد عيدان اسعد، التابع لما يعرف بـ “جيش النخبة التركي”، عن عملية نقله من حوركلس إلى غازي عنتاب من ثم إلى إسطنبول و بعدها إلى مطار مصراتة ليتم نقلهم إلى جبهات القتال في طرابلس ضد القوات المسلحة الليبية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من سبها نقول لكم ان الخونة بمدينة سبها يريدوا التهريب والفوضى. سبها تحتاج التنقية من العصابات التشادية..
    الذين أعلنوا انهم مع الوفاق هم مجموعات تشادية إجرامية،،،
    ،،،،،،،
    جماعة نواب طرابلس خونة.
    Who you are. من تكون أنت ياعميل لكي يعتذروا لك رجال برقة يا زياط ، تبيع البلاد لتركيا وتريد اعتذار من عقيلة صالح يا عميل يا خاىن
    تحلم بالنصر ، الله أقوى منكم يا عملاء واقوى من تركيا الصهيونية

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