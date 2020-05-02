مديرية أمن طرابلس تؤكد معاقبة المخالفين لإجراءات الحظر

أكدت
مديرية أمن طرابلس، السبت، تطبيق
الإجراءات القانونية على المخالفين للحظر المفروض فى المدينة، وذلك فى إطار
التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .
وأوضحت المديرية، فى
بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الحملة
الانضباطية المكلفة بمتابعة تطبيق الحظر،
قامت بايقاف عدد من المخالفين لإجراءات الحظر، مشددة على ضرورة أن يلتزم المواطنين
بالقرارات الصادرة ، مشيرة إلى أنها تصب في
صالح كل فرد من افراد المجتمع
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