مديرية أمن طرابلس تؤكد معاقبة المخالفين لإجراءات الحظر

أكدت

مديرية أمن طرابلس، السبت، تطبيق

الإجراءات القانونية على المخالفين للحظر المفروض فى المدينة، وذلك فى إطار

التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

وأوضحت المديرية، فى

بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الحملة

الانضباطية المكلفة بمتابعة تطبيق الحظر،

قامت بايقاف عدد من المخالفين لإجراءات الحظر، مشددة على ضرورة أن يلتزم المواطنين

بالقرارات الصادرة ، مشيرة إلى أنها تصب في

صالح كل فرد من افراد المجتمع

