اخبار ليبيا الان

مديرية أمن طرابلس تؤكد معاقبة المخالفين لإجراءات الحظر

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت
مديرية أمن طرابلس، السبت،  تطبيق
الإجراءات القانونية على المخالفين للحظر المفروض فى المدينة، وذلك فى إطار
التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

وأوضحت المديرية، فى
بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الحملة
الانضباطية المكلفة  بمتابعة تطبيق الحظر،
قامت بايقاف عدد من المخالفين لإجراءات الحظر، مشددة على ضرورة أن يلتزم المواطنين
بالقرارات  الصادرة ، مشيرة إلى أنها تصب في
صالح كل فرد من افراد المجتمع

The post مديرية أمن طرابلس تؤكد معاقبة المخالفين لإجراءات الحظر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك