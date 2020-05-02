السراج يبحث مع إردوغان مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما ناقشا الطرفان الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة «كورونا» المستجد، وفي هذا السياق، أعرب السراج عن شكره لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخرًا لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

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وحسب البيان، تبادل الرئيسان في مستهل الاتصال الهاتفي التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأمس الجمعة، ردت تركيا على اتهامات إماراتية تتعلق بسياساتها في ليبيا، مجددة دعمها لحكومة الوفاق والحل السياسي للأزمة الليبية، قائلة إنها «تقف مع الشرعية». ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الإمارات إلى «التخلي عن اتخاذ موقف عدائي ضد أنقرة»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت بيانا، الخميس، اتهمت فيه تركيا بـ«عرقلة فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا».

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