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«السراج» لـ«أردوغان»: نشكركم لمساعدتكم الشعب الليبي على التعامل مع «كورونا»

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قالت “حكومة الوفاق” في بيان، إن فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” تحدث اليوم السبت مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، لتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجين الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الكريم على كل من ليبيا وتركيا بالخير والبركات، بحسب البيان.

أضاف “البيان” الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، اليوم السبت: “تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما تطرق للجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة كورونا، وفي هذا السياق أعرب السراج عن الشكر والامتنان لجمهورية تركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ياحمار 90% من الاراضى الليبية تحت سبطرة الجيش الوطنية خالية من الكورونا دون مساعدة اردوغان بينما فى تركيا حيث المعتوه اردوغان عدد المصابين بالكورونا 125 الف اصابة وهو من يحتاج المساعدة اتفوووووه عليك غبى فالمعتوه استولى على الوديعة الليبية وصرفها ولن تعود

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  • شكرا كورونا انتقمت للشعب الليبى من كل من شارك فى دمار ليبيا من الناتو كثير منهم ماتوا والان انتقمتى من البغل حمد امير قطر اثناء تدمير ليبيا تسببت الكورونا فى موته سريريا واصبح مثل شارون فى اخر ايامه حتى يتم القاء جيفته فى القبر ليرى مقعده من النار وليتعظ ابنه والمعتوه اردوغان ان قصور الدنيا زائلة ومصير المتكبربن جهنم بينما الجنة معظم اهلها من الفقراء
    قال تعالى :-
    وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42)

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