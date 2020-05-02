«السراج» لـ«أردوغان»: نشكركم لمساعدتكم الشعب الليبي على التعامل مع «كورونا»

قالت “حكومة الوفاق” في بيان، إن فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” تحدث اليوم السبت مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، لتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجين الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الكريم على كل من ليبيا وتركيا بالخير والبركات، بحسب البيان.

أضاف “البيان” الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، اليوم السبت: “تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما تطرق للجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة كورونا، وفي هذا السياق أعرب السراج عن الشكر والامتنان لجمهورية تركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة” على حد قوله.