خاص ليبيا 24 .. التكبالي : قبول الجيش للهدنة لا يعني تهاونه في صد اعتداء قوات الوفاق

خاص ليبيا 24.. أكد عضو مجلس النواب على التكبالى، السبت، أن الجيش قبل بالهدنة استجابة لضغوطات قوية من بعض الدول الصديقة والدول التي لها تاثير كبير على الساحة الليبية.

وأضاف التكبالي في تصريح خاص لليبيا 24 أن الجيش يحاول رفع المعاناة ولو قليلا عن الشعب الليبي الذي ظل يعاني لعشر سنوات تحت حكم الميليشيات.

وأوضح التكبالي أن قبوله بالهدنة لا يعني أنه سيتهاون في صد أي اعتداء من حكومة الوفاق غير المعتمدة الموجودة في طرابلس، لافتا إلى أن الوفاق رفضت الهدنة بسبب ضعفها وعدم امكانياتها على التفاوض ولأنها تنفذ مآرب الاحتلال التركي.

وأشار التكبالي إلى أن الجيش منتصر في حالتي الهدنة واستمرار القتال لأنه مسيطر على على ٩٠ % من مساحة البلاد وقادر عسكريا على خوض المعركة متى نشبت، ولكن الوفاق خاسرة في كلتا الحالتين لأنها منعزله في مدينة لا ترحب بها.

