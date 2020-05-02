عقيلة صالح: طرحت مبادرتي بعد تخلي المجتمع الدولي عن القضية الليبية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن مبادرته الأخيرة لم تكن وليدة اللحظة، وأنه طرحها منذ بداية الصراع، وما دعاه للإعلان عنها الآن هو تخلي المجتمع الدولي عن قضية ليبيا خصوصا بعد جائحة كورونا.

المستشار صالح وفي مقابلة مع أخبار ليبيا أربعة وعشرين أكد أن المجتمع الدولي يعتبر أن مخرجات مؤتمر برلين وثيقة من وثائق الأمم المتحدة لا يمكن الخروج عنها، ولا يمكنه أن يعترف بأي حكومة تحت أي مسمى.

هذا وطالب المستشار عقيلة صالح الليبيين بتحديد مطالبهم وترك من يضع الآلية التي تقبل محليا ودوليا لأهل الاختصاص.

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