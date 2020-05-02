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(فيديو) الرئيس الجزائري: كنا على وشك حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

الجزائر-العنوان

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، إنه يأسف أن يتقاتل الأشقاء الليبيين في شهر رمضان.

وتمنى تبون في مقابلة مع تلفزيون النهار الجزائري، تغيب لغة الحكمة بين الأشقاء، مؤكدا أنه “لا يوجد حل في ليبيا من دون الجزائر، كنا على وشك حل الأزمة الليبية ولكنهم لم يتركونا”.

واستمر تبون قائلا “كل القبائل الليبية موافقة للحل الجزائري ونحن قادرين على حل الأزمة”.

وأكد الرئيس الجزائري “نحن مع الشرعية وحل الأزمة في ليبيا، بشرط أن يكون الحل ليبي ليبي دون تدخل أجنبي”.

وأشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر لم تدخل أي رصاصة إلى الدولة الشقيقة الليبية، وكل ما ساهمت به الجزائر هو الدواء والطعام.

وأكد تبون أن الجزائر قادرة على حل الأزمة في ليبيا ولن تتخلى عن الأشقاء، مضيفا “الأزمة لا تحل بالسلاح والرجوع إلى طاولة المفاوضات اليوم أو غدا ولا نحب أن يسيل دم أشقائنا في ليبيا” .

وقال تبون: “خلال مؤتمر برلين تم إدخال 3000 طن من الأسلحة إلى ليبيا من أجل تعميق الأزمة بها”.

تعرف على موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تجاه الأزمة في #ليبيا #العنوان #الجزائر

تعرف على موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تجاه الأزمة في #ليبيا#العنوان #الجزائر

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Saturday, May 2, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • الجزائر كان لها دور مهم فى اعادة العلاقات بين مصر وليبيا فى التسعينات بواسطة الرئيس الجزائرى الشازلى بن جديد والجزائر موقفها افضل من تونس وتعتمد وساطتها على الشرعية الشعبية لا الدولية الزائفة الداعمة للارهاب فوساطة الدول العربية افضل من الغربية الطامعة فى احتلال ليبيا بينما العربية ترغب فى استقرار دولة عربية شقيقة وراينا كيف تحسنت العلاقات بين مصر وحماس وتدخل مصر كل مرة لمنع العدوان الاسرائيلى على غزة دون ان تفرض عليها اى شروط اسرائلية بل تحافظ على كرامة الشعب الفلسطينى

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