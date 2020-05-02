أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بوقوع قصف بالمدفعية الثقيلة على طريق الشوك جنوب العاصمة طرابلس .
وكان شهود عيان أفادوا فجر اليوم السبت أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، اليوم عن إسقاط طائرة تركية مسيرة، مؤكدة أنها سقطت
فى أحدى منازل المواطنين بمنطقة الحارات عرادة جنوب قاعدة معيتيقة الجوية كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة ونجحت فى إسقاطها.
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