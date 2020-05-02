وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره «المغربي» تطورات الأوضاع في ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم السبت مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وتطرق خلالها الجانبان إلى علاقات الأخوة والتعاون الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل الإرتقاء بها قدما في مختلف المجالات.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ولاسيما جائحة فيروس كورونا العالمية وجهود البلدين لإحتواء تداعياتها الصحية والإقتصادية.

وتناولت المكالمة تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في هذا البلد الشقيق يستند الى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها الشقيق.