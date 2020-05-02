إعلان منتسبي جهاز الشرطة القضائية تفويض القائد العام المشير خليفة حفتر لإدارة شؤون البلاد

بنغازي 02 مايو 2020 (وال)- أعلن منتسبي جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل في الحكومة الليبية، تفويض القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر لإدارة شؤون البلاد وتوليه زمام الأمور.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – جاء فيه : “نحن منتسبي جهاز الشرطة القضائية من ضباط وضباط صف وأفراد، في الوقت الذي ساندنا فيه معركة الكرامة منذ بدايتها في مكافحة الإرهاب والقضاء على الخونة والمندسين وتأييدنا للانتصارات المتتالية لقواتنا المسلحة العربية الليبية ابتداء من بنغازي العصية إلى تخوم مدينة طرابلس”.

وتابع البيان: “وها نحن اليوم وبناء على إرادة الشعب الليبي الحر، نفوض مشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، لإدارة شؤون البلاد وتخليصها من الإرهاب بكافة أشكاله ومسمياته، كما نعلن بأننا سنكون جنودًا مخلصين مساهمين في إرساء العدالة والحفاظ على الأمن والاستقرار”. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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