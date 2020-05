الكاديكي يتفقد مواقع الحجر الصحي المخصصة لاستقبال العالقين في الخارج ببنغازي

قام مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، السبت، بجولة

تفقدية لمواقع الحجر الصحي في بنغازي والمخصصة لاستقبال المواطنين العالقين في

الخارج، ومدى جاهزيتها وملاءمتها من الناحية الصحية.

وبحسب تدوينة للغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة كورونا بنغازى، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الكاديكي أكد أنه ستكون هناك نقطة مراقبة صحية في كل موقع حجر لمتابعة الأوضاع الصحية للنزلاء ومتابعة الوضع الصحي العام تحت إشراف الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي.

وأضافت الغرفة أن الخدمات الصحية بنغازي جهزت نقطة مراقبة صحية داخل مقر الحجر وتكليف طاقم طبي بها.

