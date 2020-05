نفت مديرية أمن شحات، السبت، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج مواطنين من الحجر الصحي بفندق “المنار سوسة”.

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المقطع المرئي الذي تم تداوله ليس لمواطنين بل لأطباء متواجدين لمتابعة الحالات، مؤكدة أن هناك التزام من المواطنين بالحجر الصحي.

The post “أمن الشحات” تنفي خروج مواطنين من الحجر الصحي بفندق “المنار سوسة” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24