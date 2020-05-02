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السراج يطلع أردوغان على تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السراج أطلع أردوغان على آخر تطورات الأوضاع في محاور القتال في العاصمة طرابلس، والوضع الصحي في البلاد.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • ههه خبر مضحك السراج اخر من يعلن بما يحدث وهو مشغول باكل الشيكولاته المخدرة وما عليه الا ان يبصم على المطلوب ويقرأ البيان المطلوب منه من اسياده اما الاردوغان فيعرف الوضع من تقرير المخابرات التركية الغبية التى فشلت فى الوصول الى مكان دفن المنشور خاششقى باسطنبول !!!

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