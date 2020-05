أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السراج أطلع أردوغان على آخر تطورات الأوضاع في محاور القتال في العاصمة طرابلس، والوضع الصحي في البلاد.

The post السراج يطلع أردوغان على تطورات الأوضاع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24