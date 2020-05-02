صنع اللة: حقوق العاملين بقطاع النفط محفوظة

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن خطة التقشف وتقليص الميزانيات التي تبنتها الحكومة أثرت على الميزانيات المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط وبالتالي تأثرت مناحي الحياة المعتادة في القطاع وتوقفت الكثير من المزايا مطمئنا العاملين أن حقوقهم محفوظة وأن الإجراءات التقشفية ماهي إلا سحابة صيف ستنجلي بمجرد عودة الإنتاج وعودة المياه لمجاريها.

وأضاف صنع الله في تسجيل مصور بمناسبة عيد العمال لدينا شركات تتبع المؤسسة ولكنها تعمل بالأسلوب التجاري مثل الوطنية للحفر وشركة التموين والجوف للتقنية وشركة شمال أفريقيا للاستكشاف والليبية النرويجية للأسمدة، موضحا أن هذه الشركات تتعرض لتوقف مرتباتها لـ 5 اشهر وأكثر بسبب توقف الإنتاج ومنع المؤسسة من ممارسة نشاطها.

ودعا صنع الله الأشخاص المسؤولين على الإقفال أن يحكموا عقولهم ويرفعوا أيديهم عن قطاع النفط ويتركوا النفط يتدفق لاستمرار الحياة في ليبيا مضيفا أن هناك أشخاص لديهم مرتبات ولديهم التزامات مالية في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشية وتابع نريد الرجوع لتحكيم العقل وتغليب روح الإخاء والتآزر والسماح للمؤسسة بممارسة عملها لصالح الشعب الليبي.

وأوضح أن المؤسسة وشركاتها تمكنوا من اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة لمواجهة وباء كورونا وضمان سلامة العاملين كما جرى بالتعاون مع المركز الوطني والهيئة العامة للموانئ استحداث طرق جديدة للتعامل مع سفن تفريغ الوقود والسفن التجارية من أجل حماية العاملين كما تمكنت إدارة التنمية المستدامة من التواصل مع شركاء المؤسسة والحصول على مساعدات عينية وسريعة وإرسالها على هيئة قوافل ممثلة في قافلة لمناطق الجنوب الغربي، قافلة لبلدية الزاوية، قافلة لمدن المنطقة الشرقية، قافلة لمناطق الواحات، خلال يومين ستتجه قافلة لمناطق الكفرة، ستصل خلال أيام قافلة لمناطق الجبل وباطن الجبل.

وتابع صنع الله: نحاول قدر الإمكان مساعدة كل المناطق الواقعة في نطاق عملياتنا لتخفيف العبء على الليبيين.