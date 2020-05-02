«أمن أجدابيا» تطالب مواطني المدينة وضواحيها بالتواصل معها لإعداد كشوف العالقين بمصر

طالبت مديرية أمن أجدابيا، اليوم السبت، سكان المدينة وضواحيها من بلديتي البيضان والزويتينة، والعالقين خارج البلاد، أو حتي ذويهم في ليبيا ضرورة التواصل مع قسم العلاقات العامة التابع لها لإعداد الكشف النهائي الخاص بالعالقين من أبناء المدينة وضواحيها بجمهورية مصر العربية.

وقالت مديرية الأمن في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن دعوتها تأتي لدواعي الضرورة، وتهدف إلى رغبتها في عدم إسقاط أحد من الكشف النهائي وجلب كل مواطني المدينة وضواحيها العالقين في مصر.

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ويتوالى وصول العالقين في مصر إلى ليبيا، حيث أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، عبدالمنعم أسويكر، الأحد الماضي، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر، كما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الثلاثاء الماضي، وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في مصر.

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