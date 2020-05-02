اخبار ليبيا الان

الرئيس الجزائري: حل الأزمة الليبية يجب أن يتم دون تدخل أجنبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده مع الشرعية وحل الأزمة الليبية بشرط أن يكون الحل ليبيا دون تدخل أجنبي.

وقال الرئيس تبون خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية الجزائرية إن الجزائر قادرة على حل الأزمة في ليبيا ولن تتخلى عنها، موضحا أن الأزمة لا تحل بالسلاح إنما بالرجوع إلى طاولة المفاوضات حقنا لدماء الليبيين.

وأكد أن الجزائر لم تدخل أي رصاصة إلى شقيقتها ليبيا، في حين أسهمت بإيصال الدواء والطعام، وكشف أنه تم إدخال ثلاثة آلاف طن من الأسلحة إلى ليبيا في الوقت الذي انعقد فيه مؤتمر برلين من أجل تعميق الأزمة الليبية.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كورونا هى الحل تصل لقيادات الارهاب وتنتقم منهم فالناتو الذى دمر ليبيا لم يكن يتصور ان تقتص منه الكورونا بامر الله وكذلك البغل حمد امير قطر الذى قلب ابوه خليفة واستولى على السلطة بعد ان وزته موزه ثم اجبرته على التنازل لابنها تميم متجاهلا ابنه الاكبر جوعان وهو بغل مثله من كان يتصور ان كورونا تموته فهو الان فى موت سريرى مثل شارون وفى انتظار الموت الرسمى فبعد تلف المخ انتهى شكرا كورونا خلصتينا من البغل حمد عقبال التيس اردوغان

    رد