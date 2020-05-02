الرئيس الجزائري: حل الأزمة الليبية يجب أن يتم دون تدخل أجنبي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده مع الشرعية وحل الأزمة الليبية بشرط أن يكون الحل ليبيا دون تدخل أجنبي.

وقال الرئيس تبون خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية الجزائرية إن الجزائر قادرة على حل الأزمة في ليبيا ولن تتخلى عنها، موضحا أن الأزمة لا تحل بالسلاح إنما بالرجوع إلى طاولة المفاوضات حقنا لدماء الليبيين.

وأكد أن الجزائر لم تدخل أي رصاصة إلى شقيقتها ليبيا، في حين أسهمت بإيصال الدواء والطعام، وكشف أنه تم إدخال ثلاثة آلاف طن من الأسلحة إلى ليبيا في الوقت الذي انعقد فيه مؤتمر برلين من أجل تعميق الأزمة الليبية.