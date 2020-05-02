الكشف على جميع العالقين القادمين عبر منفذ امساعد

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، عودة لجنة الرصد والتقصي الوبائي التابعة لها إلى مدينة بنغازي، بعد إتمام الكشف على جميع العالقين القادمين من منفذ امساعد البري.

وشُكلت لجنة الرصد والتقصي بقرار من رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، الفريق عبدالرازق الناظوري، وتولت مهمة الكشف على جميع العالقين القادمين من منفذ امساعد البري قبل دخولهم مراكز الحجر الصحي بالفنادق المخصصة لهم، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة الطبية الاستشارية بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن لجنة الرصد والتقصي شكلت لجان لاستقبال العالقين والكشف عليهم سريريا ومختبريا، إلى جانب تقديم تقارير يومية بنتائج الاختبارات التي تتم بهذا الشأن، لافتًا إلى تدريب فرق الرصد والتقصي والاستجابة في امساعد على كيفية الكشف على الحالات وطرق سحب العينات وإجراءات السلامة المتبعة.

وخلال الأسبوع الماضي، استقبل منفذ امساعد البري مئات العالقين القادمين من جمهورية مصر العربية، حيث أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عبدالمنعم أسويكر، الأحد الماضي، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر، كما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الثلاثاء الماضي، وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في مصر. والخميس، أعلنت مديرية أمن شحات، وصول الدفعة الدفعة الثانية من أبنائها العالقين بمصر إلى منفذ امساعد البري.

وحسب إحصاءات رسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، فإن قائمة المستهدفين بالعودة إلى ليبيا بلغ عددهم 1789 مواطن ومواطنة، وقد أعدت قوائهم عبر منظومة الوزارة إلكترونية.

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