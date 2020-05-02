قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج بتفقد آخر ما تم إنجازه في مبني وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدينة البيضاء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الحويج شدد على سرعة الإنجاز وإكمال التجهيزات على الشكل المطلوب حتى يتم الافتتاح في أسرع وقت ممكن .

ورفق الحويج في الجولة كلا من وكيل وزارة الخارجية حبيب الميهوب والمراقب المالي العام بالوزارة مجدي عقيلة ومدير مكتب المشروعات الفنية بوزارة الخارجية عبدالله المرتضي ومدير مكتب التنسيق والمتابعة الصالحين القبلاوي.