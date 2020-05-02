العباني: هذه ملامح المرحلة الانتقالية القادمة

رحب عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني باستجابة قائد الجيش خليفة حفتر لإرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد مؤكدا أن البلاد ستدخل في مرحلة انتقالية ينتهي فيها الفساد ويعاد بناء الدولة

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية البلاد “سيكون لها شأن عظيم عندما تكون بيد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، فتفويض السلطة سينهي الصراع حولها وسينهي الفساد والبيروقراطية، وسيساعد المرحلة الانتقالية التي ستبدأ بهذا التفويض على استكمال تحرير البلاد من الإرهاب الذي علق بها نتيجة الهشاشة الأمنية وضعف الأداء والفساد المستشري نتيجة سطوة الإخوان على مفاصل الدولة تنفيذا للاتفاق السياسي المفروض على الليبيين وسيساعد أيضا على تطهير المدن والقرى من الجماعات المسلحة، وستعاد السلطة للشعب بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في شكل دولة مدنية بدستور رصين ينظم تداولها سلميا، ويمكنها من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية”.