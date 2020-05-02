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العباني: هذه ملامح المرحلة الانتقالية القادمة

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رحب عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني باستجابة قائد الجيش خليفة حفتر لإرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد مؤكدا أن البلاد ستدخل في مرحلة انتقالية ينتهي فيها الفساد ويعاد بناء الدولة

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية البلاد “سيكون لها شأن عظيم عندما تكون بيد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، فتفويض السلطة سينهي الصراع حولها وسينهي الفساد والبيروقراطية، وسيساعد المرحلة الانتقالية التي ستبدأ بهذا التفويض على استكمال تحرير البلاد من الإرهاب الذي علق بها نتيجة الهشاشة الأمنية وضعف الأداء والفساد المستشري نتيجة سطوة الإخوان على مفاصل الدولة تنفيذا للاتفاق السياسي المفروض على الليبيين وسيساعد أيضا على تطهير المدن والقرى من الجماعات المسلحة، وستعاد السلطة للشعب بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في شكل دولة مدنية بدستور رصين ينظم تداولها سلميا، ويمكنها من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الاتفاق الذي تم فرضه على الوفود في الصخيرات المغربية (المشؤومة) لان المغرب كان يمكنه منع فرض هذا الاتفاق في بلاده ، وينقذنا من تسلط الاشرار الاسلاميين . لان الصندوق هزمهم . لهذا نتمنى على الجميع كتابة مذكرات عن يوميات الصخيرات المشؤومة . ليتعرف الناس على حقيقة الامر

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