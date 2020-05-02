مثلت تطورات الأوضاع في ليبيا محور مكالمة هاتفية جرت, اليوم السبت 2 ماي 2020, بين وزير الخارجية التونسي نور الدين الري ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وأعرب الجانبان عن الحاجة للتوصل إلى مخرج سياسي توافقي للأزمة الليبية في إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

كما تناولت المكالمة الهاتفية تعزيز روابط الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع تونس وإيطاليا والحرص المشترك على مزيد الإرتقاء بها وتعزيزها في كافة المجالات.

كما تطرق الوزيران إلى جهود البلدين لإحتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد الصحية والإقتصادية.