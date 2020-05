قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السبت، إن مبادرته

التي أطلقها في وقت سابق لا تتعارض مع ما طرحه حفتر، بل هما مكملتان لبعضهما البعض

وتنتهيان لنتيجة واحدة وهي إزالة المجلس الرئاسي.

The post عقيلة صالح: مبادرتي لا تتعارض مع ما طرحه حفتر والهدف هو إزالة المجلس الرئاسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24