قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السبت، إن المسؤولية ستكون مشتركة بين الجيش ومجلس النواب حتى تخرج ليبيا من محنتها.

The post صالح: المسؤولية ستكون مشتركة بين مجلس النواب والجيش حتى تخرج ليبيا من محنتها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24