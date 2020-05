قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السبت، إن ما نقلته صفحة

السفارة الأمريكية عنه حول طلب وقف القتال به لبس أو سوء تفسير.

