المرصد السوري: ارتفاع قتلى المرتزقة في ليبيا إلى 249 قتيلا

أعلن ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن قوات الجيش كبدت المرتزقة السوريين مزيدا من الخسائر، حيث قتل 26 مرتزقا خلال المعارك مع الجيش على عدة محاور على مدار الساعات والأيام القليلة الماضية.

وأضاف المرصد في بيان له، أن حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت 249 قتيلا، مؤكدا أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، موضحا أنه وفقاً لمصادره فإن المرتزقة قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

