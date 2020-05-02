اخبار ليبيا الان

«اليسير» ساخراً من أكذوبة «الجنجويد»: صرنا الآن نرى المرتزقة السوريين بالصوت والصورة

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق النائب عن الدائرة العاشرة الخمس الساحل في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم حسين اليسير، على فيديو شعبة الإعلام الحربي أثناء التحقيق مع السوري المدعو محمد عيدان اسعد، التابع لما يعرف بـ “جيش النخبة التركي”، عن عملية نقله من حوركلس إلى غازي عنتاب من ثم إلى إسطنبول و بعدها إلى مطار مصراتة ليتم نقلهم إلى جبهات القتال في طرابلس ضد القوات المسلحة الليبية.

قال “اليسير” ساخراً من مزاعم قنوات “الإخوان” استعانة الجيش الوطني بمرتزقة من الجنجويد والفاغنر وغيرهم، على حسابه بـ”فيسبوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله، روس وجنجويد ومصريين واماراتيين وتشاديين يقاتلون في صفوف حفتر، أخيراً نرى الادلة بالصوت والصورة”.

وأعادت الإدارة العامة للإعلام الخارجي، بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، بث فيديو تحدث فيه المرتزق السوري المدعو محمد عيدان اسعد، التابع لما يعرف بـ “جيش النخبة التركي”، عن عملية نقله من حوركلس إلى غازي عنتاب من ثم إلى إسطنبول و بعدها إلى مطار مصراتة ليتم نقلهم إلى جبهات القتال في طرابلس ضد القوات المسلحة الليبية.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • نفسى قبل ما اموت اشوف حديث مع اسير واحد من الجندويد الاشباح الذين نسمع عنهم اساطير وخرافات خرفانية اخوانية واحد معتوه اسمه السنى ولا علاقة له بسنة نبينا فهو كذاب ومنافق ويقول ان الجندويد هم من اغلقوا ابار النفط ويقول خرفان اخر ان الجندويد جوعى ذهبوا ليحاربوا مصراته من اكل الخوخ اه يانفوخى هما بيشربوا الخوان ايه ترامادول ولا اى نوع من عقار الهلوثة يجعلهم يعملوا دماغ !!!

    رد

  • الاخوان = الكــــــــــــــــــــــــــذب …نفسهم كذب..زمان لعبوا بينا شوية بفضل قناة الحقيرة…الان الكل اصبح واعي وفاهم مايجري من حوله… زمان كنا نسمع في يوسف القرضاوي على اساس ديني مكنش نعرف بانه مؤدلج وله اهداف وبانه يدس السم في العسل…الان كل الليبين بعد المعاناة التي عاشوها اصبحوا يميزون واصبحنا نعرف الاخوان وكذبهم حتى بدون ان يصرحوا بانهم من خوان الوطن

    رد