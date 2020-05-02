«اليسير» ساخراً من أكذوبة «الجنجويد»: صرنا الآن نرى المرتزقة السوريين بالصوت والصورة

علق النائب عن الدائرة العاشرة الخمس الساحل في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم حسين اليسير، على فيديو شعبة الإعلام الحربي أثناء التحقيق مع السوري المدعو محمد عيدان اسعد، التابع لما يعرف بـ “جيش النخبة التركي”، عن عملية نقله من حوركلس إلى غازي عنتاب من ثم إلى إسطنبول و بعدها إلى مطار مصراتة ليتم نقلهم إلى جبهات القتال في طرابلس ضد القوات المسلحة الليبية.

قال “اليسير” ساخراً من مزاعم قنوات “الإخوان” استعانة الجيش الوطني بمرتزقة من الجنجويد والفاغنر وغيرهم، على حسابه بـ”فيسبوك”: “لا حول ولا قوة إلا بالله، روس وجنجويد ومصريين واماراتيين وتشاديين يقاتلون في صفوف حفتر، أخيراً نرى الادلة بالصوت والصورة”.

وأعادت الإدارة العامة للإعلام الخارجي، بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، بث فيديو تحدث فيه المرتزق السوري المدعو محمد عيدان اسعد، التابع لما يعرف بـ “جيش النخبة التركي”، عن عملية نقله من حوركلس إلى غازي عنتاب من ثم إلى إسطنبول و بعدها إلى مطار مصراتة ليتم نقلهم إلى جبهات القتال في طرابلس ضد القوات المسلحة الليبية.