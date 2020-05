عقيلة صالح: الهدف من مبادرتي وما طرحه حفتر واحد وهو إزالة المجلس الرئاسي

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السبت، إن مبادرته السياسية

وما طرحه حفتر، تنتهيان لنتيجة واحدة، وهي إزالة المجلس الرئاسي البائس غير المنتخب

مع اختلاف الآلية والطرح.

ونفى صالح في تصريح صحفي وجود خلاف بين البرلمان والجيش،

مؤكدا أن علاقته بحفتر تجاوزت في متانتها حتى العلاقة الوظيفية.

وأضاف صالح أن ما نقلته صفحة السفارة الأمريكية عنه حول طلب

وقف القتال به لبس أو سوء تفسير، مشيرًا إلى أن ما تحدث به هو الهدنة التي وافق

الجيش عليها بمناسبة رمضان، وقد رفضها لاحقًا السراج بأوامر تركية، لافتًا إلى أن

الحديث مع السفارة تطرق أيضًا إلى ضرورة الحفاظ على المسار السياسي والالتزام مع المجتمع

الدولي، مبينًا أنه أكد احترام مجلس النواب لكل مبادرات وطروحات المجتمع الدولي، شرط

أن تحترم إرادة الليبيين ورأيهم، وأن جلاء الأتراك من ليبيا مطلب لا حياد عنه في كل

محفل أو محادثات أو لقاء دولي.

وتابع صالح أن الاقتتال في ليبيا أسبابه بالدرجة الأولى هي

السلاح المنفلت والمليشيات، موضحًا أن المليشيات التكفيرية وإن اختلفت مسمياتها من

أنصار ودروع وقاعدة وداعش الراعي لها جماعة الإخوان المسلمين، ومن يدعمها ومن يدور

في فلكها.

وأشار صالح إلى أن العصابات بمختلف أنواعها هي من تحرم كل

الليبيين من مواردهم، مشددا على أن مبادرته السياسية تهدف لإزالة الراعي لهذا، ممثلًا

في الرئاسي غير الدستوري، بالتوازي مع جهود الجيش عبر اقتلاع تلك المليشيات المسيطرة

على طرابلس، ومن يقف خلفها في الداخل والخارج.

