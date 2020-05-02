«المرصد السوري»: قتلى «أردوغان» في ليبيا ارتفعوا إلى 249 مرتزقاً

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ارتفاع عدد قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 249 شخص.

وقال عبد الرحمن إن المرصد وثق مقتل 26 عنصر من مرتزقة أردوغان خلال معارك مع قوات الجيش على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة على مدار الساعات والأيام القليلة الفائتة.

وأوضح عبد الرمن أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا ارتفع إلى 249 مقاتل، مؤكدا أنهم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، موضحا أنهم قتلوا خلال الاشتباكات بمحاور صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وشدد عبد الرحمن على تواصل عملية نقل المرتزقة مؤكدا وصول دفعات جديدة منهم وكشف وجود استعدادات لارسال دفعات جديدة.

وكان المرصد السوي أشار إلى أن عملية نقل المرتزقة لليبيا تشهد تصاعداً بوصول دفعات جديدة بشكل دوري للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني مؤكدا أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، فيما بلغ عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 2500 مرتزق.